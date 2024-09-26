search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 天二科技(6834)大跌7.1%，報38.6元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 12:31


天二科技(6834-TW)26日12:31股價下跌2.95元，報38.6元，跌幅7.1%，成交3,005張。

天二科技(6834-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為專業晶片電阻之製造與銷售業務。

近5日股價上漲20.43%，集中市場加權指數上漲4.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-106 張
  • 外資買賣超：-104 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：+452 張
  • 融券增減：+46 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22858.810.43%
天二科技39.55-4.81%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.9
加權指數法興(售) 槓桿6.49

鉅亨贏指標

了解更多

#空頭吞噬

偏強
天二科

76.92%

勝率

延伸閱讀


Empty