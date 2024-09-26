盤中速報 - 天二科技(6834)急拉7.41%報42.4元，成交393張
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 09:00
天二科技(6834-TW)近5分K漲速7.41%，26日09:00報42.4元，成交393張，今日漲幅為2.05％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
天二科技(6834-TW)近5日股價上漲20.43%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲4.01%。集中市場加權指數上漲4.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-106 張
- 外資買賣超：-104 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：+452 張
- 融券增減：+46 張
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