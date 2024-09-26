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鉅亨速報

盤中速報 - 天二科技(6834)急跌-3.59%報40.05元，成交1,275張

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 09:07


天二科技(6834-TW)近5分K跌速3.59%，26日09:07報40.05元，成交1,275張，今日跌幅為3.61％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

天二科技(6834-TW)近5日股價上漲20.43%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲4.01%。集中市場加權指數上漲4.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-106 張
  • 外資買賣超：-104 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：+452 張
  • 融券增減：+46 張

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集中市場加權指數22868.890.47%
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