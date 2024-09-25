鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為50元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 22:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.91元下修至0.84元，其中最高估值1.61元，最低估值0.3元，預估目標價為50元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.61(1.61)
|2.2
|3.16
|最低值
|0.3(0.3)
|0.78
|2.43
|平均值
|0.89(0.96)
|1.44
|2.79
|中位數
|0.84(0.91)
|1.47
|2.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|204,779,000
|218,741,000
|208,038,000
|最低值
|199,531,980
|201,004,850
|205,152,630
|平均值
|202,504,830
|208,694,310
|206,595,320
|中位數
|202,787,000
|208,337,000
|206,595,320
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.15
|5.68
|11.21
|3.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|199,138,777
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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