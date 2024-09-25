鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.59億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,359.99美元，24小時漲跌幅+2.52%；以太幣(ETH)現報價格2,646美元，24小時漲跌幅+1.23%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.59億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.56億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.55億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：Sei(SEI)24小時跌幅26%；Bonfida(FIDA)24小時跌幅23.9%；Ethena(ENA)24小時跌幅20.5%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅21.6%；CKB(CKB)近一週漲幅7.26%；大零幣(ZEC)近一週漲幅3.79%。
近一週跌幅：Bonfida(FIDA)近一週跌幅58.3%；Arkham(ARKM)近一週跌幅41.9%；DODO(DODO)近一週跌幅40%。
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