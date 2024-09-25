盤中速報 - Sui大漲13.1%，報1.74美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 16:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過13.1%，最新價格1.74美元，總成交量達2.75億美元，總市值46.74億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：1.79美元，近 1 日最低價：1.51美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+32.13%
- 近 1 月：+73.80%
- 近 3 月：+97.64%
- 近 6 月：+1.92%
- 今年以來：+105.77%
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