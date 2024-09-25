中概股美盤全面狂飆！納斯達克金龍指數暴漲9.13% 離岸人民幣升抵16個月高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-25 08:35

‌



美股三大指數周二 (24 日) 全面收漲，中概股也普遍走高，納斯達克中國金龍指數漲逾 9%，漲幅創 2022 年來單日最大紀錄，離岸人民幣兌美元 (USDCNH) 在紐約尾盤升值近 500 點，收復 7.01 大關，恒生指數期貨收漲 3.55%，創 4 個月新高，富時中國 A50 期指亦漲逾 2.6%。

‌



中國政府降準、降息、降存量房貸利率等舉措，引爆美股中概股漲勢，其中 BOSS 直聘漲逾 19%，嗶哩嗶哩漲逾 17%，騰訊音樂漲超 16%，金山雲、愛奇藝漲超 14%，京東漲近 14%，小鵬漲近 12%，微博、蔚來、理想汽車、富途控股、叮咚買菜、拼多多漲逾 11%，極氪、貝殼、華住漲逾 9%，唯品會、網易、攜程跟阿里巴巴漲約 8%，新東方、百度漲超 7%。

領漲中概股列表：

阿里巴巴與輝達於上周五 (20 日) 在中國舉行的阿普薩拉會議上首次公開跟輝達共同開發的 LMM，該平台將阿里巴巴雲端運算去年 4 月自主開發的生成型 AI「Qwen」整合到輝達的無人駕駛車輛「Drive AGX Orin」平台上。

中國資產 ETF 在盤中也大幅攀漲，3 倍做多富時中國 ETF-Direxion 收盤漲近 30%，2 倍做多滬深中國互聯網股票 ETF-Direxion 漲逾 21%，kraneshares 中國海外互聯網 ETF 漲逾 10%，中國大盤股 ETF-iShares 漲逾 9%。

除股票外，離岸人民幣兌美元在紐約尾盤漲近 500 點，收復 7.01 關口，創 16 個月新高。東吳證券表示，隨著美國聯準會 (Fed) 啟動降息周期，國內金融政策組合拳出擊，市場風險偏好迎來顯著回升，港股與 A 股將逐步走出底部區域。

另據《證券時報》報導，在 Fed 轉向降息且今年剩下時間可望再降息的情況下，人民幣外部貶值壓力明顯緩解，升值通道也已打開。