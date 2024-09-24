盤中速報 - Arweave大漲17.35%，報22.93美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-24 08:05
Arweave(AR)在過去 24 小時內漲幅超過17.35%，最新價格22.93美元，總成交量達0.50億美元，總市值15.09億美元，目前市值排名第 37 名。
近 1 日最高價：23.37美元，近 1 日最低價：19.03美元，流通供給量：65,652,466。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.01%
- 近 1 月：-26.04%
- 近 3 月：-28.12%
- 近 6 月：-45.98%
- 今年以來：+92.07%
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