鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.83億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-24 10:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.83億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.63億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.76億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Celestia(TIA)24小時跌幅18.9%；Arweave(AR)24小時跌幅15.9%；Arkham(ARKM)24小時跌幅13.3%。

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近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅21.9%；TRU(TRU)近一週漲幅7.98%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅4.6%。