鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.34億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 17:15

‌



亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.34億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.64億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.27億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；Ark(ARK)24小時漲幅11.5%。

24小時跌幅：Arkham(ARKM)24小時跌幅16.8%；ImmutableX(IMX)24小時跌幅13.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅13.1%。

‌



近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅18.1%；TRU(TRU)近一週漲幅3.41%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅3.26%。