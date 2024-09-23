鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.34億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,525.95美元，24小時漲跌幅+1.04%；以太幣(ETH)現報價格2,648.79美元，24小時漲跌幅+2.32%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.34億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.64億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.27億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；Ark(ARK)24小時漲幅11.5%。
24小時跌幅：Arkham(ARKM)24小時跌幅16.8%；ImmutableX(IMX)24小時跌幅13.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅13.1%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅18.1%；TRU(TRU)近一週漲幅3.41%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅3.26%。
近一週跌幅：Saga(SAGA)近一週跌幅55.1%；Sui(SUI)近一週跌幅51.7%；Ark(ARK)近一週跌幅49.1%。
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