盤中速報 - Worldcoin大漲9.3%，報1.74美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 14:50
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過9.3%，最新價格1.74美元，總成交量達0.37億美元，總市值7.17億美元，目前市值排名第 57 名。
近 1 日最高價：1.74美元，近 1 日最低價：1.51美元，流通供給量：423,650,270。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.11%
- 近 1 月：-15.56%
- 近 3 月：-44.77%
- 近 6 月：-81.58%
- 今年以來：-56.93%
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