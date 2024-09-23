【量化策略】弱勢止穩反彈的股票怎麼找?快速建立量化交易策略

鉅亨研報 2024-09-23 17:18

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2024 年上半年大盤非常強勢，一直到 7 月中旬遇到比較大的亂流，股市不斷的多空循環，漲多了總是會回吐，跌多了總是會反彈，本文將介紹弱勢股止穩反彈的選股策略，看看後續股價表現如何，習慣低接的投資朋友可以先把策略建立起來，盤勢震盪時等待適當的標的出現。

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首先，分別定義甚麼是弱勢、止穩，並且透過 XQ 全球贏家的選股中心進行條件勾選，即可挑出符合條件的股票。

弱勢：

1. 進 40 日跌幅大於 20%

2. 收盤價的 40 日趨勢是下降的

止穩：

發生上述現象後當日的漲幅大於 5%

基本的流動性限制：

成交量進 5 日平均大於 500 張

也可以透過選股回測的功能看看這樣的選股邏輯選出的股票持有 20 天，在過去 5 年的表現如何。

回測績效報告顯示，過去五年符合條件的股票只有 236 檔，屬於低頻觸發的策略，勝率跟報酬率表現都不錯，但要注意因為 XQ 全球贏家並沒有提供已下市的股票資料，這樣的策略可能會有倖存者偏差的問題。