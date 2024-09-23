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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至58.86元，預估目標價為207.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 16:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由55.83元上修至58.86元，其中最高估值72.24元，最低估值25元，預估目標價為207.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值72.24(72.24)57.3918.09
最低值25(25)11.2718.09
平均值53.02(49.27)26.4618.09
中位數58.86(55.83)21.6718.09

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值480,703,000489,396,000353,753,000
最低值374,431,700293,744,000288,013,890
平均值442,684,640372,294,110320,883,450
中位數456,207,000355,584,000320,883,450

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.787.0745.575.06
營業收入
(單位：新台幣千元)		276,714,825627,283,761489,406,832207,077,912

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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