市場看漲 馬來西亞令吉有望創近50年最佳單季表現

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-23 14:48

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由於央行可能不會降息，馬來西亞令吉不僅有望創下 1973 年以來最好的單季表現，還可能繼續走強。

本季迄今，令吉兌美元匯率已上漲超過 12%，成為表現最佳的新興市場貨幣。分析師表示，與美國利差的縮小、貿易表現的改善、以及有吸引力的資產估值，可能有助於令吉進一步走強。

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儘管其他央行已經開始降息潮，但馬來西亞狀況不同，如果政府繼續取消部分燃料補貼，外加強勁的經濟成長和消費者物價的潛在回升，馬來西亞央行預計會在 2025 年之前按兵不動，加上外資的流入，都將幫助令吉走強。

三井住友銀行 (Sumitomo Mitsui Banking Corp.) 亞洲宏觀策略主管 Jeff Ng 表示，有鑑於美元疲軟，馬來西亞的經常帳盈餘、央行的中立立場、和穩定的基本面，可能有助令吉進一步上漲。

自 4 月以來，由於出口反彈以及央行鼓勵國有企業匯回海外投資收入的努力，令吉一直在上漲。由於投資者在聯準會放鬆政策的前景下押注東南亞的贏家，本季的漲勢加速。

數據顯示，全球基金在 7 月和 8 月累積向馬國公債券注入了 25 億美元，並自 6 月底以來，也已購買 12 億美元的當地股票。