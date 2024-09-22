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鉅亨速報

盤中速報 - Aptos大漲12.13%，報8.23美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-22 08:05


Aptos(APT)在過去 24 小時內漲幅超過12.13%，最新價格8.23美元，總成交量達0.49億美元，總市值40.04億美元，目前市值排名第 21 名。

近 1 日最高價：8.39美元，近 1 日最低價：7.19美元，流通供給量：487,147,214。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+20.96%
  • 近 1 月：+15.43%
  • 近 3 月：+5.62%
  • 近 6 月：-51.24%
  • 今年以來：-26.23%

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