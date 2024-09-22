鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.22億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-22 10:15

‌



24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：IOTX(IOTX)24小時跌幅14%；Ethena(ENA)24小時跌幅11.3%；Lista(LISTA)24小時跌幅11.9%。

‌



近一週漲幅：Trust Wallet Token(TWT)近一週漲幅12%；BinaryX(BNX)近一週漲幅11.5%；SuperRare(RARE)近一週漲幅4.8%。