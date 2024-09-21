盤中速報 - Ark大漲9.31%，報0.47美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-21 17:20
Ark(ARK)在過去 24 小時內漲幅超過9.31%，最新價格0.47美元，總成交量達0.32億美元，總市值0.84億美元，目前市值排名第 167 名。
近 1 日最高價：0.54美元，近 1 日最低價：0.41美元，流通供給量：183,328,260。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+59.97%
- 近 1 月：+51.88%
- 近 3 月：-4.97%
- 近 6 月：-51.98%
- 今年以來：-47.86%
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