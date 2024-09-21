鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.68億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-21 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；SXP(SXP)24小時漲幅16.8%。

24小時跌幅：Ark(ARK)24小時跌幅36.1%；Ontology Gas(ONG)24小時跌幅22.9%；Golem(GLM)24小時跌幅20.2%。

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近一週漲幅：Trust Wallet Token(TWT)近一週漲幅14.1%；TRU(TRU)近一週漲幅11.1%；SuperRare(RARE)近一週漲幅9.78%。