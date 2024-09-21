盤中速報 - Ark大漲51.11%，報0.51美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-21 08:05
Ark(ARK)在過去 24 小時內漲幅超過51.11%，最新價格0.51美元，總成交量達0.42億美元，總市值0.91億美元，目前市值排名第 158 名。
近 1 日最高價：0.53美元，近 1 日最低價：0.33美元，流通供給量：183,328,260。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.20%
- 近 1 月：+4.58%
- 近 3 月：-40.60%
- 近 6 月：-65.22%
- 今年以來：-65.11%
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