盤中速報 - 費城半導體大跌2.54%，報4938.11點
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 23:30
截至台北時間20日11:15，費城半導體下跌128.54點（或2.54%），暫報4938.11點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.43%
- 近 1 月：-3.8%
- 近 3 月：-12.12%
- 近 6 月：+7.51%
- 今年以來：+21.34%
焦點個股
費城半導體成分股以Wolfspeed公司(WOLF-US)領跌。Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌9.31%；安森美半導體(ON-US)下跌6.04%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌4.67%；艾司摩爾(ASML-US)下跌4.4%；芯源系統(MPWR-US)下跌4.28%。
部分成分股表現相對穩健，美光科技(MU-US)上漲0.07%。
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