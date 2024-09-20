search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2.54%，報4938.11點

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 23:30


截至台北時間20日11:15，費城半導體下跌128.54點（或2.54%），暫報4938.11點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.43%
  • 近 1 月：-3.8%
  • 近 3 月：-12.12%
  • 近 6 月：+7.51%
  • 今年以來：+21.34%

焦點個股


費城半導體成分股以Wolfspeed公司(WOLF-US)領跌。Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌9.31%；安森美半導體(ON-US)下跌6.04%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌4.67%；艾司摩爾(ASML-US)下跌4.4%；芯源系統(MPWR-US)下跌4.28%。

部分成分股表現相對穩健，美光科技(MU-US)上漲0.07%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體4970.089-1.91%
Wolfspeed公司8.145-7.55%
安森美半導體69.395-5.39%
Allegro Microsystems Inc.23.14-2.73%
艾司摩爾799.06-3.51%
芯源系統877.9-3.65%
美光科技89.6050.40%

延伸閱讀


Empty