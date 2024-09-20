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鉅亨速報

盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大跌2.63%，報99.54美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 22:00


Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間20日21:44股價下跌2.69美元，報99.54美元，跌幅2.63%，成交量124,593（股），盤中最高價101.00美元、最低價98.59美元。

美股指數盤中表現

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.65%
  • 近 1 月：-11.94%
  • 近 3 月：-27.32%
  • 近 6 月：-8.03%
  • 今年以來：-21.17%

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美股美股盤中Axcelis Technologies Inc

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Axcelis Technologies Inc100.71-1.49%

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