盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大跌2.63%，報99.54美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 22:00
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間20日21:44股價下跌2.69美元，報99.54美元，跌幅2.63%，成交量124,593（股），盤中最高價101.00美元、最低價98.59美元。
美股指數盤中表現
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.65%
- 近 1 月：-11.94%
- 近 3 月：-27.32%
- 近 6 月：-8.03%
- 今年以來：-21.17%
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