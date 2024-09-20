盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌4.11%，報196.11美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 22:00
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間20日21:44股價下跌8.42美元，報196.11美元，跌幅4.11%，成交量362,063（股），盤中最高價202.26美元、最低價195.48美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.93%
- 近 1 月：+2.18%
- 近 3 月：+18.02%
- 近 6 月：-51.77%
- 今年以來：-49.54%
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