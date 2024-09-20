盤中速報 - 費城半導體大跌1.09%，報5011.28點
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 22:00
截至台北時間20日09:45，費城半導體下跌55.37點（或1.09%），暫報5011.28點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.43%
- 近 1 月：-3.8%
- 近 3 月：-12.12%
- 近 6 月：+7.51%
- 今年以來：+21.34%
焦點個股
費城半導體成分股以Wolfspeed公司(WOLF-US)領跌。Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌4.65%；安森美半導體(ON-US)下跌4.19%；艾司摩爾(ASML-US)下跌3.15%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌3.07%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌2.97%。
部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲0.92%；安可(AMKR-US)上漲0.76%；美光科技(MU-US)上漲0.14%；輝達(NVDA-US)上漲0.08%。
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