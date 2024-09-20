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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.09%，報5011.28點

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 22:00


截至台北時間20日09:45，費城半導體下跌55.37點（或1.09%），暫報5011.28點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.43%
  • 近 1 月：-3.8%
  • 近 3 月：-12.12%
  • 近 6 月：+7.51%
  • 今年以來：+21.34%

焦點個股


費城半導體成分股以Wolfspeed公司(WOLF-US)領跌。Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌4.65%；安森美半導體(ON-US)下跌4.19%；艾司摩爾(ASML-US)下跌3.15%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌3.07%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌2.97%。

部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲0.92%；安可(AMKR-US)上漲0.76%；美光科技(MU-US)上漲0.14%；輝達(NVDA-US)上漲0.08%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體4995.165-1.41%
Wolfspeed公司8.06-8.51%
安森美半導體70.07-4.47%
艾司摩爾797.005-3.76%
恩智浦半導體230.705-3.36%
Allegro Microsystems Inc.23-3.32%
博通168.9150.89%
安可31.595-0.17%
美光科技89.40.17%
輝達117.1521-0.61%

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