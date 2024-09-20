台積電供應鏈妖股3+1，今日全面鎖漲停
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 19:00
台灣 9 月央行進一步透過調升存準率與強化選擇性信用管制措施來達成降溫房市的目的。台灣房市資金有機會因為少了槓桿的操作策略，而轉移到股市。再加上新台幣因為聯準會啟動降息，使得美國與台灣的利差縮小，資金外流誘因就會因此降低，間接讓新台幣呈現升值走勢來壓抑通膨。
台股連續三個交易日量能都突破 3000 億元，資金是實實在在的在回補台股庫存。然而這一波的主流怎麼看，其實台積電供應鏈依然完全不會錯。
大華國際投顧鄭瑞宗表示，前一波房價飆升，在「台積電效應」下的台灣地產市場，根據住商機構資料，台積電廠區周邊行政區的房價漲勢明顯，平均漲幅超過 70%，而從這一波鄭瑞宗帶會員買的台積電概念股早就已經超過 70% 甚至翻倍的大獲利了，像是 (3167-TW) 大量 COWOS 相關設備通過台積電認證，年底前營收會很強，從 78 元帶會員買進後，今天漲停板創掛牌歷史新高 116.5 元，漲幅接近 50%。
(4542-TW) 科嶠之前發行 CB 大部分由家登認購，家登產能不足，科嶠可望迎來代工訂單。科嶠今天漲停板創掛牌歷史新高 106 元，從當時技術面回測季線帶領達人家族從 76.5 元買進，也吃到了將近 40% 的漲幅。
(2070-TW) 精湛因為弘塑被台積電訂單追著跑，身為弘塑外包廠之一的精湛將同步受惠。從本波 84 元領先市場切入布局，一樣又帶會員朋友操作抱到漲停創歷史新高價的 114.5 元，獲利 36%。
鄭瑞宗指出，這個資金派對結束了嗎? 不，這其實只是剛開始。目前全球市場堅信經濟不會硬著陸，同時也在為不確定性做準備，也就是說面對美國總統大選以及聯準會政策的不確定性，投資人已經做好防禦姿態，行情崩跌的風險不大。追蹤 1970 年代以來的長期數據，總統大選後則容易大反彈。因此搭配過去的歷史經驗與本次的膠著選情，我們當然要提前在選前的震盪過程當中開始做中長期布局。
台積電供應鏈最近漲到了特用化學，像是 (1727-TW) 中華化，(1721-TW)三晃，今天帶會員朋友高檔賣出一半小妖股 (2070-TW) 精湛，先把資金放入口袋。接著新布局一檔台積電特化材料供應商 4XXX，股價低，本益比僅 11 倍，加上沾光台積電，股價連 2 漲停又是一檔全新妖股。
想知道 4XXX 更多細節，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，加入之後留言 CNYES，就可得到更多資訊喔。
採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx
ID:@S168178
台積電供應鏈四大妖股！大量、精湛、科嶠、4XXX！再一次全面亮燈漲停板
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#多頭均線上攻
#帶量突破均線糾結
#上升三紅K
#營收獲利增加
延伸閱讀
- 不管FED降1碼還是2碼，台積電的妖股們都是要飆
- 達興材料連續三天漲停，聯亞處置再創高，矽光子飆股繼續搶錢
- 弘塑、大量連續大漲之後，還有兩檔台積電供應鏈新妖股登場
- 台股多方表態，矽光子繼續閃耀，下一檔矽光子飆股就是「他」
下一篇