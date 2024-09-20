台積電供應鏈妖股3+1，今日全面鎖漲停

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 19:00

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台灣 9 月央行進一步透過調升存準率與強化選擇性信用管制措施來達成降溫房市的目的。台灣房市資金有機會因為少了槓桿的操作策略，而轉移到股市。再加上新台幣因為聯準會啟動降息，使得美國與台灣的利差縮小，資金外流誘因就會因此降低，間接讓新台幣呈現升值走勢來壓抑通膨。

台股連續三個交易日量能都突破 3000 億元，資金是實實在在的在回補台股庫存。然而這一波的主流怎麼看，其實台積電供應鏈依然完全不會錯。

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大華國際投顧鄭瑞宗表示，前一波房價飆升，在「台積電效應」下的台灣地產市場，根據住商機構資料，台積電廠區周邊行政區的房價漲勢明顯，平均漲幅超過 70%，而從這一波鄭瑞宗帶會員買的台積電概念股早就已經超過 70% 甚至翻倍的大獲利了，像是 (3167-TW) 大量 COWOS 相關設備通過台積電認證，年底前營收會很強，從 78 元帶會員買進後，今天漲停板創掛牌歷史新高 116.5 元，漲幅接近 50%。

(4542-TW) 科嶠之前發行 CB 大部分由家登認購，家登產能不足，科嶠可望迎來代工訂單。科嶠今天漲停板創掛牌歷史新高 106 元，從當時技術面回測季線帶領達人家族從 76.5 元買進，也吃到了將近 40% 的漲幅。

鄭瑞宗指出，這個資金派對結束了嗎? 不，這其實只是剛開始。目前全球市場堅信經濟不會硬著陸，同時也在為不確定性做準備，也就是說面對美國總統大選以及聯準會政策的不確定性，投資人已經做好防禦姿態，行情崩跌的風險不大。追蹤 1970 年代以來的長期數據，總統大選後則容易大反彈。因此搭配過去的歷史經驗與本次的膠著選情，我們當然要提前在選前的震盪過程當中開始做中長期布局。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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台積電供應鏈四大妖股！大量、精湛、科嶠、4XXX！再一次全面亮燈漲停板