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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額11.66億

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 09:49


台股今日化學工業類股表現強勁，20日09:49相關指數上漲2.09%，總成交額11.66億元，大盤占比2.56%。

該產業上漲家數8、下跌家數5、平盤家數0。領漲個股誠泰科技(4767-TW)20日09:49股價上漲2.8元，報40.0元，漲幅7.53%。

化學股價指數近5日上漲7.08%，櫃買市場加權指數上漲2.15%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +7.08% +2.15%
近一月 +5.99% -0.42%
近三月 +2.37% -0.33%
近六月 +9.04% +6.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22213.650.78%
誠泰科技40.157.93%

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