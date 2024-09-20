盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額11.66億
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 09:49
台股今日化學工業類股表現強勁，20日09:49相關指數上漲2.09%，總成交額11.66億元，大盤占比2.56%。
該產業上漲家數8、下跌家數5、平盤家數0。領漲個股誠泰科技(4767-TW)20日09:49股價上漲2.8元，報40.0元，漲幅7.53%。
化學股價指數近5日上漲7.08%，櫃買市場加權指數上漲2.15%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+7.08%
|+2.15%
|近一月
|+5.99%
|-0.42%
|近三月
|+2.37%
|-0.33%
|近六月
|+9.04%
|+6.67%
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