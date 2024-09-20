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鉅亨速報

盤中速報 - 紡織纖維股價指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額0.24億

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 09:49


台股今日紡織纖維類股表現疲軟，20日09:49相關指數下跌2.04%，總成交額0.24億元，大盤占比0.05%。

該產業上漲家數5、下跌家數4、平盤家數1。領跌個股福大(4402-TW)20日09:49股價下跌4.6元，報43.35元，跌幅9.59%。

紡織纖維股價指數近5日上漲1.89%，櫃買市場加權指數上漲2.15%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 紡織纖維股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.89% +2.15%
近一月 +0.03% -0.42%
近三月 +6.25% -0.33%
近六月 +13.34% +6.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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