盤中速報 - 紡織纖維股價指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額0.24億
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 09:49
台股今日紡織纖維類股表現疲軟，20日09:49相關指數下跌2.04%，總成交額0.24億元，大盤占比0.05%。
該產業上漲家數5、下跌家數4、平盤家數1。領跌個股福大(4402-TW)20日09:49股價下跌4.6元，報43.35元，跌幅9.59%。
紡織纖維股價指數近5日上漲1.89%，櫃買市場加權指數上漲2.15%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|紡織纖維股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.89%
|+2.15%
|近一月
|+0.03%
|-0.42%
|近三月
|+6.25%
|-0.33%
|近六月
|+13.34%
|+6.67%
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