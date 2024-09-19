盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲3.22%，報101美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 22:01
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間19日21:45股價上漲3.16美元，報101.00美元，漲幅3.22%，成交量25,877（股），盤中最高價102.27美元、最低價100.61美元。
美股指數盤中表現
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.63%
- 近 1 月：-16.35%
- 近 3 月：-30.44%
- 近 6 月：-11.22%
- 今年以來：-24.56%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 愛彼迎(ABNB-US)大漲6.14%，報129.94美元
- 盤中速報 - 特斯拉(TSLA-US)大漲5.09%，報238.77美元
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大漲5.02%，報155.73美元
- 盤中速報 - 艾司摩爾(ASML-US)大漲5.27%，報829.35美元
上一篇
下一篇