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鉅亨速報

盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲3.22%，報101美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 22:01


Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間19日21:45股價上漲3.16美元，報101.00美元，漲幅3.22%，成交量25,877（股），盤中最高價102.27美元、最低價100.61美元。

美股指數盤中表現

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.63%
  • 近 1 月：-16.35%
  • 近 3 月：-30.44%
  • 近 6 月：-11.22%
  • 今年以來：-24.56%

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美股美股盤中Axcelis Technologies Inc

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Axcelis Technologies Inc101.573.81%

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