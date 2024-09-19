鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.37億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 17:16

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：KAVA(KAVA)24小時跌幅28.5%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅21.6%；Saga(SAGA)24小時跌幅21.4%。

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近一週漲幅：Trust Wallet Token(TWT)近一週漲幅16.5%；LOKA(LOKA)近一週漲幅12.6%；GMT(GMT)近一週漲幅9.8%。