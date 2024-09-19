盤後速報 - 潤隆(1808)下週(9月26日)除權息15元，預估參考價59.55元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 17:05
潤隆(1808-TW)下週(9月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3元，股票股利12元，合計股利15元。
以今日(9月19日)收盤價134.00元計算，預估參考價為59.55元，權息值合計為74.45元，股息殖利率2.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
潤隆(1808-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。近5日股價上漲7.35%，集中市場加權指數上漲3.08%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/26
|134.00
|3.0
|2.24%
|12.0
|2023/09/26
|92.7
|0.6
|0.65%
|0.0
|2022/09/26
|72.0
|2.0
|2.78%
|1.5
|2021/09/24
|59.8
|0.2
|0.33%
|0.6
|2020/09/24
|74.0
|2.0
|2.7%
|2.0
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