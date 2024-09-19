search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 潤隆(1808)下週(9月26日)除權息15元，預估參考價59.55元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 17:05


潤隆(1808-TW)下週(9月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3元，股票股利12元，合計股利15元。

以今日(9月19日)收盤價134.00元計算，預估參考價為59.55元，權息值合計為74.45元，股息殖利率2.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

潤隆(1808-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。近5日股價上漲7.35%，集中市場加權指數上漲3.08%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/26 134.00 3.0 2.24% 12.0
2023/09/26 92.7 0.6 0.65% 0.0
2022/09/26 72.0 2.0 2.78% 1.5
2021/09/24 59.8 0.2 0.33% 0.6
2020/09/24 74.0 2.0 2.7% 2.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22042.691.68%
潤隆1341.90%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿11.82
加權指數法興(售) 槓桿5.51

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
潤隆

87.5%

勝率

延伸閱讀


Empty