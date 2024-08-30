盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅3.2%，總成交額23.57億
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 10:19
台股今日建材營造業類股表現強勁，30日10:19相關指數上漲3.2%，總成交額23.57億元，大盤占比1.88%。
該產業上漲家數51、下跌家數4、平盤家數0。領漲個股潤隆(1808-TW)30日10:19股價上漲10元，報129.5元，漲幅8.37%。
建材營造近5日下跌0.56%，集中市場加權指數上漲0.24%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.56%
|+0.24%
|近一月
|-5.74%
|+0.17%
|近三月
|+8.23%
|+2.49%
|近六月
|+43.45%
|+17.06%
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