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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅3.2%，總成交額23.57億

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 10:19


台股今日建材營造業類股表現強勁，30日10:19相關指數上漲3.2%，總成交額23.57億元，大盤占比1.88%。

該產業上漲家數51、下跌家數4、平盤家數0。領漲個股潤隆(1808-TW)30日10:19股價上漲10元，報129.5元，漲幅8.37%。

建材營造近5日下跌0.56%，集中市場加權指數上漲0.24%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 -0.56% +0.24%
近一月 -5.74% +0.17%
近三月 +8.23% +2.49%
近六月 +43.45% +17.06%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22257.780.25%
潤隆1308.79%

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