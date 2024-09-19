外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.15%，報10.4532元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 16:10
截至台北時間19日16:10，美元/挪威克朗下跌0.122點跌幅達1.15%，暫報10.4532點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.79%
- 近 1 週：-2.46%
- 近 3 月：0.00%
- 近 6 月：-0.58%
- 今年以來：+4.42%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.72，本日下跌0.64%
- 美元/新加坡幣相關性0.59，本日下跌0.1%
- 美元/泰銖相關性0.55，本日下跌0.39%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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