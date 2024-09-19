search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.15%，報10.4532元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 16:10


截至台北時間19日16:10，美元/挪威克朗下跌0.122點跌幅達1.15%，暫報10.4532點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.79%
  • 近 1 週：-2.46%
  • 近 3 月：0.00%
  • 近 6 月：-0.58%
  • 今年以來：+4.42%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.72，本日下跌0.64%
  • 美元/新加坡幣相關性0.59，本日下跌0.1%
  • 美元/泰銖相關性0.55，本日下跌0.39%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.70，本日下跌0.73%
  • 澳元/美元相關性-0.61，本日下跌0.9%
  • 歐元/美元相關性-0.58，本日下跌0.31%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/挪威克朗10.4534-1.15%
泰銖/美元0.0301750.67%
紐元/美元0.62550.82%
澳元/美元0.68250.93%
歐元/美元1.11640.44%

延伸閱讀


Empty