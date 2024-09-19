盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額27.48億
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 12:04
台股今日電子通路業類股表現強勁，19日12:04相關指數上漲2.1%，總成交額27.48億元，大盤占比1.23%。
該產業上漲家數19、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股長華*(8070-TW)19日12:04股價上漲4.6元，報65.6元，漲幅7.54%。
電子通路近5日上漲0.75%，集中市場加權指數上漲3.08%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.75%
|+3.08%
|近一月
|-4.24%
|-3.0%
|近三月
|-10.94%
|-4.74%
|近六月
|-10.24%
|+9.05%
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