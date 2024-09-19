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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額27.48億

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 12:04


台股今日電子通路業類股表現強勁，19日12:04相關指數上漲2.1%，總成交額27.48億元，大盤占比1.23%。

該產業上漲家數19、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股長華*(8070-TW)19日12:04股價上漲4.6元，報65.6元，漲幅7.54%。

電子通路近5日上漲0.75%，集中市場加權指數上漲3.08%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 +0.75% +3.08%
近一月 -4.24% -3.0%
近三月 -10.94% -4.74%
近六月 -10.24% +9.05%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21949.361.25%
長華*66.79.34%

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加權指數法興(售) 槓桿5.55

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