盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2.15%，總成交額215.29億
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 12:04
台股今日電子零組件業類股表現強勁，19日12:04相關指數上漲2.15%，總成交額215.29億元，大盤占比9.62%。
該產業上漲家數84、下跌家數10、平盤家數5。領漲個股榮科(4989-TW)19日12:02股價上漲2.05元，報22.6元，漲幅9.98%。
零組件業近5日上漲3.68%，集中市場加權指數上漲3.08%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.68%
|+3.08%
|近一月
|-4.39%
|-3.0%
|近三月
|-3.7%
|-4.74%
|近六月
|+2.43%
|+9.05%
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