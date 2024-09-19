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鉅亨速報

盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2.15%，總成交額215.29億

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 12:04


台股今日電子零組件業類股表現強勁，19日12:04相關指數上漲2.15%，總成交額215.29億元，大盤占比9.62%。

該產業上漲家數84、下跌家數10、平盤家數5。領漲個股榮科(4989-TW)19日12:02股價上漲2.05元，報22.6元，漲幅9.98%。

零組件業近5日上漲3.68%，集中市場加權指數上漲3.08%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 +3.68% +3.08%
近一月 -4.39% -3.0%
近三月 -3.7% -4.74%
近六月 +2.43% +9.05%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21960.851.30%
榮科22.69.98%

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