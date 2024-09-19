盤中速報 - 電腦週邊類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額227.05億
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 12:04
台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，19日12:04相關指數上漲2.04%，總成交額227.05億元，大盤占比10.14%。
該產業上漲家數56、下跌家數6、平盤家數0。領漲個股承啟(2425-TW)19日12:04股價上漲4.05元，報44.75元，漲幅9.95%。
電腦週邊近5日上漲2.99%，集中市場加權指數上漲3.08%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.99%
|+3.08%
|近一月
|-6.08%
|-3.0%
|近三月
|-13.32%
|-4.74%
|近六月
|-6.23%
|+9.05%
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