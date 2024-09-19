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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦週邊類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額227.05億

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 12:04


台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，19日12:04相關指數上漲2.04%，總成交額227.05億元，大盤占比10.14%。

該產業上漲家數56、下跌家數6、平盤家數0。領漲個股承啟(2425-TW)19日12:04股價上漲4.05元，報44.75元，漲幅9.95%。

電腦週邊近5日上漲2.99%，集中市場加權指數上漲3.08%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 +2.99% +3.08%
近一月 -6.08% -3.0%
近三月 -13.32% -4.74%
近六月 -6.23% +9.05%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21947.221.24%
承啟44.759.95%

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