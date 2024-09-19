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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.15%，總成交額74.20億

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 10:19


台股今日通信網路業類股表現強勁，19日10:19相關指數上漲2.15%，總成交額74.20億元，大盤占比13.62%。

該產業上漲家數30、下跌家數12、平盤家數6。領漲個股正基(6546-TW)19日10:19股價上漲14.5元，報229.0元，漲幅6.76%。

通信網路類指數近5日上漲5.91%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +5.91% +2.33%
近一月 +8.99% -1.22%
近三月 +5.07% -2.25%
近六月 +16.32% +5.36%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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