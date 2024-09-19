盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.15%，總成交額74.20億
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 10:19
台股今日通信網路業類股表現強勁，19日10:19相關指數上漲2.15%，總成交額74.20億元，大盤占比13.62%。
該產業上漲家數30、下跌家數12、平盤家數6。領漲個股正基(6546-TW)19日10:19股價上漲14.5元，報229.0元，漲幅6.76%。
通信網路類指數近5日上漲5.91%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+5.91%
|+2.33%
|近一月
|+8.99%
|-1.22%
|近三月
|+5.07%
|-2.25%
|近六月
|+16.32%
|+5.36%
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