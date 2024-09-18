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鉅亨速報

盤中速報 - 錢樹商店(DLTR-US)大漲2.55%，報75.38美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 22:00


錢樹商店(DLTR-US)截至台北時間18日21:45股價上漲1.88美元，報75.38美元，漲幅2.55%，成交量274,893（股），盤中最高價75.42美元、最低價73.22美元。

美股指數盤中表現

錢樹商店(DLTR-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+12.4%
  • 近 1 月：-24.37%
  • 近 3 月：-32.35%
  • 近 6 月：-42.32%
  • 今年以來：-48.26%

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美股美股盤中錢樹商店

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錢樹商店75.182.29%

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