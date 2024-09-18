達興材料連續三天漲停，聯亞處置再創高，矽光子飆股繼續搶錢
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 18:00
市場等待美國聯準會降息狀況，多空觀望，重點在於選股，買到對的產業，對的股票，照樣可以大獲利。台股面臨月季線反壓，這邊按照紀律，還是先視為反彈，短線操作為主，這時候要操作股價在月線以上的個股，才容易得到市場資金青睞，股價才容易上漲。
大華國際投顧蘇建豐指出，市場資金聚焦半導體相關，包含半導體設備，半導體材料，先進封裝，矽光子和扇出型面板級封裝，萬潤 (6187-TW) 創高，達興材料 (5234-TW) 創高，指標股領漲，其餘個股都有機會表現；尤其是矽光子族群，族群內輪漲，8/26 開始跟投資朋友特別推薦矽光子族群，果然大漲特漲，聯均 (3450-TW) 大漲到被處置，聯亞 (3081-TW) 大漲到被處置，今天照樣創高，眾達 - KY(4977-TW)近期連續大漲創高，後面可以留意創威 (6530-TW)，華星光(4979-TW)，前鼎(4908-TW)，聯光通(4903-TW)，上詮(3363-TW) 等。
【新材料飆股 - 達興材料】，研發先進製程以及先進封裝材料，下半年開始量產出貨，營收和獲利準備起飛，低檔轉強的時候佈局，股價連續三天漲停，創下創高，股價 164~248.5 元，大賺 + 51%，跟著蘇建豐低檔佈局，簡單大獲利，接下來要佈局達興材料第二，繼續搶錢，大家一定要跟上。
【9 月飆股 - 聯亞】，9 月飆股，當之無愧，矽光子概念，7 月營收年增 89%，第四季新產品要放量出貨，營收和獲利開始大成長，8/26 股價剛站回月線開始佈局，今天股價再創高，股價 129~224 元，持股大賺 + 72%，一張大賺 9 萬，十張大賺 90 萬，超級大獲利，最有爆發力的矽光子，恭喜大家！
【矽光子尖兵】，上半年獲利優質生，持續開發光通訊產品，400G 和 800G 會開始貢獻營收和獲利，股價回測月線後轉強，先挑戰前高，潛在上漲空間 + 30~50%，想要跟上，就私賴我！
最新佈局【光的方向】，光纖製造以及光通訊工程服務，高速傳輸以及通訊基礎建設，營收開始大成長，8 月營收年增 6X%，股價剛站回月線轉強開始佈局，今天股價大漲 8% 來到近期高，起漲點，還未過前高之前都是佈局機會，潛在上漲空間 + 30~50%，跟上獲利列車。
其餘長華 (8070-TW)，持股大賺 + 34%，剩下一半續抱，等待創高拉開獲利。
蘇建豐不怕股災，績效再創高峰，8 到 9 月總共大賺 + 446%，再來要一路賺到年底，一起搶錢！
恭賀 5234 達興材料連續三天漲停 +++，這波大賺 + 51%，達興材料第二要進場，只要先付訂金，就可以先上車，留言「5234 第二」，一起賺錢。
【Line ID】@lung88988
採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
達興材料連續三天漲停，聯亞處置再創高，矽光子飆股繼續搶錢
LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF
ID:@lung88988
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#偏強機會股
#波段上揚股
#動能指標上漲股
#上升三紅K
#多頭均線上攻
延伸閱讀
- 弘塑、大量連續大漲之後，還有兩檔台積電供應鏈新妖股登場
- 台股多方表態，矽光子繼續閃耀，下一檔矽光子飆股就是「他」
- 台股創1/29以來新低量，三個族群逆勢走高明牌都在其中
- 9月飆股聯亞當之無愧，繼續創高，下一檔矽光子尖兵，準備攻擊
下一篇