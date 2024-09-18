鉅亨網新聞中心 2024-09-18 18:00

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市場等待美國聯準會降息狀況，多空觀望，重點在於選股，買到對的產業，對的股票，照樣可以大獲利。台股面臨月季線反壓，這邊按照紀律，還是先視為反彈，短線操作為主，這時候要操作股價在月線以上的個股，才容易得到市場資金青睞，股價才容易上漲。

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【新材料飆股 - 達興材料】，研發先進製程以及先進封裝材料，下半年開始量產出貨，營收和獲利準備起飛，低檔轉強的時候佈局，股價連續三天漲停，創下創高，股價 164~248.5 元，大賺 + 51%，跟著蘇建豐低檔佈局，簡單大獲利，接下來要佈局達興材料第二，繼續搶錢，大家一定要跟上。

【9 月飆股 - 聯亞】，9 月飆股，當之無愧，矽光子概念，7 月營收年增 89%，第四季新產品要放量出貨，營收和獲利開始大成長，8/26 股價剛站回月線開始佈局，今天股價再創高，股價 129~224 元，持股大賺 + 72%，一張大賺 9 萬，十張大賺 90 萬，超級大獲利，最有爆發力的矽光子，恭喜大家！

【矽光子尖兵】，上半年獲利優質生，持續開發光通訊產品，400G 和 800G 會開始貢獻營收和獲利，股價回測月線後轉強，先挑戰前高，潛在上漲空間 + 30~50%，想要跟上，就私賴我！

最新佈局【光的方向】，光纖製造以及光通訊工程服務，高速傳輸以及通訊基礎建設，營收開始大成長，8 月營收年增 6X%，股價剛站回月線轉強開始佈局，今天股價大漲 8% 來到近期高，起漲點，還未過前高之前都是佈局機會，潛在上漲空間 + 30~50%，跟上獲利列車。

蘇建豐不怕股災，績效再創高峰，8 到 9 月總共大賺 + 446%，再來要一路賺到年底，一起搶錢！

恭賀 5234 達興材料連續三天漲停 +++，這波大賺 + 51%，達興材料第二要進場，只要先付訂金，就可以先上車，留言「5234 第二」，一起賺錢。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

達興材料連續三天漲停，聯亞處置再創高，矽光子飆股繼續搶錢

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