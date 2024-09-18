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鉅亨速報

盤中速報 - 映興(3597)股價拉至漲停，漲停價32.25元，成交621張

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 10:44


映興(3597-TW)18日10:44上漲2.9元，股價漲停報32.25元，委買2,000張、委賣148,000張，成交621張。

主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日上漲3.8%。

映興(3597-TW)近5日股價下跌2.17%，櫃買市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+384 張
  • 外資買賣超：+350 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+34 張
  • 融資增減：-185 張
  • 融券增減：-3 張

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集中市場加權指數21756.57-0.43%
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