盤中速報 - 映興(3597)股價拉至漲停，漲停價32.25元，成交621張
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 10:44
映興(3597-TW)18日10:44上漲2.9元，股價漲停報32.25元，委買2,000張、委賣148,000張，成交621張。
主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日上漲3.8%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+384 張
- 外資買賣超：+350 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+34 張
- 融資增減：-185 張
- 融券增減：-3 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 映興(3597)急拉3.28%報31.6元，成交849張
- 盤中速報 - 映興(3597)大漲7.33%，報32.2元
- 盤中速報 - 映興(3597)急跌-3.72%報31.2元，成交523張
- 盤中速報 - 映興(3597)大漲7.33%，報31.5元
上一篇
下一篇