盤中速報 - 映興(3597)大漲7.33%，報31.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 10:35
映興(3597-TW)18日10:35股價上漲2.15元，報31.5元，漲幅7.33%，成交396張。
映興(3597-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。
近5日股價下跌2.17%，櫃買市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+384 張
- 外資買賣超：+350 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+34 張
- 融資增減：-185 張
- 融券增減：-3 張
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