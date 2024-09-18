鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.07億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 10:15

‌



24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Saga(SAGA)24小時跌幅26.9%；Dymension(DYM)24小時跌幅27.4%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅20.5%。

‌



近一週漲幅：LOKA(LOKA)近一週漲幅15.4%；GMT(GMT)近一週漲幅14.8%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅10.7%。