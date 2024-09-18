鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.07億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,223.98美元，24小時漲跌幅+4.12%；以太幣(ETH)現報價格2,328.4美元，24小時漲跌幅+2.30%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.07億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.31億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.45億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：Saga(SAGA)24小時跌幅26.9%；Dymension(DYM)24小時跌幅27.4%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅20.5%。
近一週漲幅：LOKA(LOKA)近一週漲幅15.4%；GMT(GMT)近一週漲幅14.8%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅10.7%。
近一週跌幅：CKB(CKB)近一週跌幅90.3%；Saga(SAGA)近一週跌幅40.4%；Celestia(TIA)近一週跌幅25.9%。
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