盤後速報 - 中信ESG投資級債(00883B)次交易(18)日除息0.15元，參考價34.0元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
中信ESG投資級債(00883B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
首日參考價為34.0元，相較今日收盤價34.15元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.44%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/18
|34.15
|0.15
|0.44%
|0.0
|2024/08/16
|33.72
|0.175
|0.52%
|0.0
|2024/06/20
|33.15
|0.383
|1.16%
|0.0
|2024/03/18
|32.33
|0.346
|1.07%
|0.0
|2023/12/18
|33.62
|0.375
|1.12%
|0.0
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