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鉅亨速報

盤後速報 - 中信ESG投資級債(00883B)次交易(18)日除息0.15元，參考價34.0元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


中信ESG投資級債(00883B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

首日參考價為34.0元，相較今日收盤價34.15元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 34.15 0.15 0.44% 0.0
2024/08/16 33.72 0.175 0.52% 0.0
2024/06/20 33.15 0.383 1.16% 0.0
2024/03/18 32.33 0.346 1.07% 0.0
2023/12/18 33.62 0.375 1.12% 0.0

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