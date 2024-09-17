盤後速報 - 中信全球電信債(00863B)次交易(18)日除息0.42元，參考價35.53元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
中信全球電信債(00863B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.42元。
首日參考價為35.53元，相較今日收盤價35.95元，息值合計為0.42元，股息殖利率1.17%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/18
|35.95
|0.42
|1.17%
|0.0
|2024/06/20
|34.8
|0.4
|1.15%
|0.0
|2024/03/18
|33.7
|0.36
|1.07%
|0.0
|2023/12/18
|34.48
|0.381
|1.1%
|0.0
|2023/09/18
|32.16
|0.366
|1.14%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 中信全球電信債(00863B)次交易(20)日除息0.4元，參考價34.4元
- 盤後速報 - 中信優息投資級債(00948B)次交易(18)日除息0.05元，參考價10.44元
- 盤後速報 - 野村趨勢動能高息(00944)次交易(18)日除息0.06元，參考價14.88元
- 盤後速報 - 兆豐電子高息等權(00943)次交易(18)日除息0.15元，參考價14.52元
上一篇
下一篇