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鉅亨速報

盤後速報 - 中信全球電信債(00863B)次交易(18)日除息0.42元，參考價35.53元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


中信全球電信債(00863B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.42元。

首日參考價為35.53元，相較今日收盤價35.95元，息值合計為0.42元，股息殖利率1.17%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 35.95 0.42 1.17% 0.0
2024/06/20 34.8 0.4 1.15% 0.0
2024/03/18 33.7 0.36 1.07% 0.0
2023/12/18 34.48 0.381 1.1% 0.0
2023/09/18 32.16 0.366 1.14% 0.0

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