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鉅亨速報

盤後速報 - 元大10年IG醫療債(00787B)次交易(18)日除息0.5元，參考價36.11元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


元大10年IG醫療債(00787B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為36.11元，相較今日收盤價36.61元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.37%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 36.61 0.5 1.37% 0.0
2024/06/20 35.59 0.55 1.55% 0.0
2024/03/18 34.94 0.52 1.49% 0.0
2023/12/18 36.05 0.46 1.28% 0.0
2023/09/18 34.51 0.47 1.36% 0.0

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