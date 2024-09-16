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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.88%，報4887.03點

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 23:30


截至台北時間16日11:15，費城半導體下跌93.45點（或1.88%），暫報4887.03點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+9.99%
  • 近 1 月：-3.73%
  • 近 3 月：-11.04%
  • 近 6 月：+4.68%
  • 今年以來：+19.28%

焦點個股


費城半導體成分股以科沃(QRVO-US)領跌。科沃(QRVO-US)下跌6.82%；Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌6.77%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌6.02%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)下跌4.95%；美光科技(MU-US)下跌4.18%。

部分成分股表現相對穩健，萊迪思半導體(LSCC-US)上漲12.65%；英特爾(INTC-US)上漲4.33%；超微半導體(AMD-US)上漲0.35%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體4862.784-2.36%
科沃99.02-8.02%
Wolfspeed公司7.995-8.31%
思佳訊半導體95.215-7.08%
Axcelis Technologies Inc96.5-6.56%
美光科技86.72-4.93%
萊迪思半導體49.5710.67%
英特爾20.323.36%
超微半導體151.48-0.54%

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