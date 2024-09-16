盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大跌6.04%，報97.04美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 22:00
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間16日21:45股價下跌6.24美元，報97.04美元，跌幅6.04%，成交量65,111（股），盤中最高價101.13美元、最低價97.04美元。
美股指數盤中表現
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.49%
- 近 1 月：-11.71%
- 近 3 月：-25.56%
- 近 6 月：-4.03%
- 今年以來：-20.37%
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