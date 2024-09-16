又又又又又又加薪！京東三年內薪水連六調 下月起力拚兩年內實現年薪20月起跳

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-16 17:11

‌



繼今年初和年中後，中國電商京東集團 (09618-HK)(JD-US) 上周五 (13 日) 再次宣佈調漲薪水，自下月起京東零售集團和職能體系將用兩年時間實現「20 薪」，其餘部門也將隨後陸續啟動加薪計畫。京東在三年內實現薪資連六漲，且期間還擴大招募 30 萬員工，員工總數成長至 62 萬。

京東此次加薪之所以引起中國網路上一片好評，不單只是因為在全球企業一波裁員浪潮下逆勢而上，在寒冬裡實現「20 薪」，更因為京東做到「公平」，涵蓋所有員工，就連剛剛大學畢業的新鮮人都有。

‌



京東的操作不同於很多企業「頭重腳輕」，裁員、降薪都是從員工開始，漲薪、福利卻往往緊著管理層。

除了加薪，還有大規模招工，剛剛啟動的京東 2025 年校招，一下開放 1.8 萬個崗位，陸媒戲稱這是一次招了一個拼多多。不僅如此，今年 2 月京東物流啟動「萬人招聘計畫」，今年上半年就將吸納約 2 萬名新員工。

對高知識菁英來說，一個工作或許算不上什麼，但對大學生和基層勞動者及他們背後來說，意義無比重要。

從外部來看，京東對人的長期投入，不光沒有損害企業的發展，反而已經有開花結果的趨勢。今年上半年實現京東營收年增 3.87% 至 5514 億人民幣，且驕傲稱「截至 2024 年 6 月底止的十二個月裡，公司的人力資源總支出達到 1092 億人民幣」。

專家認為，京東當下逆水行舟，持續的薪資上漲，給自己帶來的好處很可能遠大於簡單粗暴的「降本增效」。

在國內互聯網企業裡，京東 60 幾萬員工數量幾乎超過其它大廠總和，但比起有的企業一年逾千億人民幣的利潤，京東的利潤並不算高。

事實上，京東可以賺更多的錢，但創辦人劉強東說：「如果一家公司是靠剋扣員工的五險一金掙錢，犧牲他們 60 歲以後保命的錢，那是恥辱的，賺了多少都會讓我良心不安，我沒有成就感，這家公司的存在也沒有價值和意義。」

在諸多的評選和榜單中，京東往往在「社會責任」、「長期投資價值」及「產品與服務品質」等指標中位居前列，數次被權威機構評價為「社會責任第一民企」。