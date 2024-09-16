盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)大漲9.82%，報86.1元
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 09:31
錼創科技-KY創(6854-TW)16日09:31股價上漲7.7元，報86.1元，漲幅9.82%，成交276張。
錼創科技-KY創(6854-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。
近5日股價上漲7.4%，集中市場加權指數上漲1.51%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-44 張
- 外資買賣超：-30 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-14 張
- 融資增減：+35 張
- 融券增減：0 張
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