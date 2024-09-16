search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、長榮航 (2618-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)、玉山金 (2884-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、長榮航 (2618-TW)、台積電 (2330-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、國泰金 (2882-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、長榮航 (2618-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、長榮 (2603-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、台積電 (2330-TW)、長榮航 (2618-TW)、鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW)


5. 外資當日 (13) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、長榮航 (2618-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、台新金 (2887-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體4980.4861.68%
新光金13.40.75%
長榮航35.90.98%
玉山金27.80.36%
台積電9470.74%
國泰金63.20.48%
鴻海176-0.85%
長榮186.51.08%
緯創1011.71%
台新金18.752.46%
群益優選非投等債10.010.00%
國泰費城半導體44.28-0.38%
元大台灣50反13.49-0.29%
期街口布蘭特正212.582.86%

相關權證

台積電法興(購) 槓桿5.16
鴻海法興(購) 槓桿6.59
鴻海法興(購) 槓桿7.65

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏強
長榮航

66.67%

勝率
偏強
新光金

76.47%

勝率

#法人看好股

偏強
長榮航

66.67%

勝率
中弱短強
玉山金

65.39%

勝率

#大戶買散戶拋

中弱短強
玉山金

65.39%

勝率

#當沖高手_強

偏強
長榮航

66.67%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
長榮航

66.67%

勝率

延伸閱讀


Empty