外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、長榮航 (2618-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)、玉山金 (2884-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、長榮航 (2618-TW)、台積電 (2330-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、國泰金 (2882-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、長榮航 (2618-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、長榮 (2603-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、台積電 (2330-TW)、長榮航 (2618-TW)、鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW)
5. 外資當日 (13) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、長榮航 (2618-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、台新金 (2887-TW)
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