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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、凱基金 (2883-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、廣達 (2382-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中信金 (2891-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、台新金 (2887-TW)、廣達 (2382-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、凱基金 (2883-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)


5. 外資當日 (12) 賣超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、群創 (3481-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)
 

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中信金32.350.62%
凱基金160.00%
廣達253.50.20%
台新金18.450.82%
群創14.2-0.35%
元大台灣50反13.50.00%
群益台灣精選高息24.150.42%
復華台灣科技優息19.080.26%
復華富時不動產10.020.50%

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#低檔佈局訊號

中強短弱
開發金

73.91%

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#動能均線獲利股

中弱短強
廣達

85.19%

勝率

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