鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.91億美元，LeverFi(LEVER)24小時漲幅達6.07%

鉅亨網新聞中心 2024-09-15 10:15

‌



亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達6.91億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3.5億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達2.84億美元。

24小時漲幅：LeverFi(LEVER)24小時漲幅6.07%；TRU(TRU)24小時漲幅5.71%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅4.96%。

24小時跌幅：Celestia(TIA)24小時跌幅9.65%；KSM(KSM)24小時跌幅7.28%；OGN(OGN)24小時跌幅8.25%。

‌



近一週漲幅：DAR(DAR)近一週漲幅15.2%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅14.5%；SUN(SUN)近一週漲幅12.2%。