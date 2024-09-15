鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.91億美元，LeverFi(LEVER)24小時漲幅達6.07%
鉅亨網新聞中心 2024-09-15 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,171.11美元，24小時漲跌幅-0.52%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達6.91億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3.5億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達2.84億美元。
24小時漲幅：LeverFi(LEVER)24小時漲幅6.07%；TRU(TRU)24小時漲幅5.71%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅4.96%。
24小時跌幅：Celestia(TIA)24小時跌幅9.65%；KSM(KSM)24小時跌幅7.28%；OGN(OGN)24小時跌幅8.25%。
近一週漲幅：DAR(DAR)近一週漲幅15.2%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅14.5%；SUN(SUN)近一週漲幅12.2%。
近一週跌幅：CKB(CKB)近一週跌幅82.3%；COTI(COTI)近一週跌幅38.6%；TRU(TRU)近一週跌幅37.4%。
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